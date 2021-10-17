Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая ранее рассказала о своей операции на груди, решила показать забавные кадры перед начало выступления с командой.

Надя Дорофеева является популярной певицей, которая начала сольную карьеру в прошлом году и с недавних пор уже дает концерты вместе со своей командой. Продюсер Потап, подопечной которого по-прежнему является Надя, также подметил, что у певицы есть целый исписанные текстами альбом с идеями новых песен.

Сейчас, после небольшого перерыва, Надя снова приступила к выступлениям вместе со своими коллегами. Поэтому в Инстаграм девушка начала показывать кадры с гримерки, записанные уже после подготовки.

Как можно увидеть на фото, Дорофеева хорошо проводит время в компании близких. Танцуя на камеру и хвастаясь игривым образом с тонкой рубашкой и едва заметными шортами, певица смогла обратить внимание на свою фигуру.

"Ребята сами попросили снять Тик-Ток, представляете?" - пишет Надя.

Ранее Надя рассказаал, что четыре года назад у нее выявили доброкачественную опухоль в груди. По словам Нади Дорофеевой фиброаденома возникает по разным причинам, поэтому важно отследить и остановить ее. После удаления образования звезда стеснялась шрама и маскировала его косметикой, но сейчас она решила рассказать о нем, ведь приняла себя такой как есть.

Пост в Инстаграм вызвал большой резонанс в Сети. Поклонники и коллеги поддержали певицу. В частности, откровения Нади Дорофеевой потрясли певицу Дашу Астафьеву и других звезд.

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