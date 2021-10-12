Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками важным достижением – она собрала свой первый миллион подписчиков в YouTube.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева, которая после распада группы "Время и Стекло" собрала первый миллион подписчиков на своем YouTube-канале. За это звезда получила "золотую кнопку", чем поспешила похвастаться своим поклонникам в Instagram.

На фотографиях счастливая Надя держит в руках табличку с "золотой кнопкой", видно, что она в восторге от своего достижения. Перед камерой красотка появилась в теплой домашней кофте с длинными рукавами, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Дорофеева написала: "Наконец-то приехала золотая кнопка от YouTube за мой первый миллион подписчиков! Спасибо, что смотрите и поддерживаете – я и правда обожаю свой канал и много сил в него вкладываю. Что хотели бы там видеть кроме музыкального материала?". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию звезды, поздравляя ее с таким достижением. Не стал молчать и муж певицы Владимир Дантес, он написал: "Поздравляю". Также прокомментировала фото жена Монатика Ирина, которая оставила яркие эмодзи.

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