Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая в прошлом году начала сольную карьеру, также начала часто принимать приглашения сняться в разных нарядах для модных фотосессий.

Надя Дорофеева не только популярная певица, она также считается известным блогером, а также нередко принимает участие в модельных фотосессиях. Поскольку звезда всегда обладала стройной и подтянутой фигурой, она привыкла не скрывать свои формы.

Недавно девушка также приняла участие в новой фотосессии, в которой ей удалось подчеркнуть свои лучшие стороны и показать интересные образы. Даже в простом салатовом маленьком костюме, состоящем из маленькой кофточки и мини-шорт, девушка выглядела очень хорошо.

Акцент на худой фигуре со спины получился очень удачным, а Надя доказала, что может выглядеть соблазнительно и без пышных платьев и вычурных укладок. Костюм в сочетании с капроновыми колготками создал игривый осенний лук.

Еще на одном видео, которое Надя опубликовала в сторис, певица стояла в примерочной. Звезда надела платье с огромным разрезом, демонстрируя роскошные ножки. Дорофеева снимала сама себя, хвастаясь стильным нарядом.

На втором фото Надя уже была в штанах и кофте. Звезда задрала ножку, показывая свой наряд во всей красе.

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