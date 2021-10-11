Надя Дорофеева, супруга певца Владимира Дантеса, а также бывшая солистка группы "Время и Стекло", показала себя в необычном образе, поразив чувством своего стиля.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева прославилась на всю Украину выступая в группе "Время и Стекло". Но недавно коллектив прекратил существование и певица начала сольную карьеру. Звезда активно выпускает песни и клипы, радуя украинцев новым контентом. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Дорофеева опубликовала в Инстаграм, Надя надела необычное платье-свитер, а снизу можно увидеть белую рубаху. Певица стояла перед зеркалом и сделала селфи, порадовав украинцев своим чувством стиля.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией в социальной сети Инстаграм, ведь там подобных интрументов для взаимодействия с автором нет.

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