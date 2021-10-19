Надя Дорофеева, которая является женой Владимира Дантеса, показала необычный образ для похода на эфир одного из украинских радио.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала очень популярной, будучи солисткой "Время и Стекло". Но группа прекратила свое существование, после чего артистка начала сольную карьеру. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Надя была в жакете и без штанов. Дорофеева надела колготки, в которых и позировала перед фотографом. Как оказалось, звезда пришла презентовать новую песню.

"Презентовала невесту на русском радио", - написала Надя.

На втором видео Надя уже смелась, будучи рядом с Аленой Пановой и Юрием Рыхлыком, ведущими радиостанции. Все трое веселились и танцевали, пока их снимали.

"А так прошло на наше радио", - написала Дорофеева под вторым сторис.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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