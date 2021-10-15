Популярная украинская певица Надя Дорофеева на днях удивила признанием о том, что у нее выявили опухоль - пользователи сети отреагировали на откровение артистки под ее постом.
Известная певица на днях рассказала, что четыре года назад у нее выявили доброкачественную опухоль в груди, сообщает Politeka.net.
По словам Нади Дорофеевой фиброаденома возникает по разным причинам, поэтому важно отследить и остановить ее.
После удаления образования звезда стеснялась шрама и маскировала его косметикой, но сейчас она решила рассказать о нем, ведь приняла себя такой как есть.
Пост в Инстаграм вызвал большой резонанс в Сети. Поклонники и коллеги поддержали певицу. В частности, откровения Нади Дорофеевой потрясли певицу Дашу Астафьеву и других звезд, в частности дочь актрисы "Квартал 95" Елены Кравец, Машу, которая поставила лайк.
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"Надя❤️", - написала Астафьева.
"🤍 как прекрасно что вы делитесь таким 🙏🤍прекрасная Надя 🤍", - прокомментировала актриса "Крепостной" Наталья Денисенко.
"Прекрасно понимаю... У меня тоже самое было когда я была младше. И тоже постоянно маскирую шрам 😢 Но когда я перестала на это обращать внимание. Я просто забыла о нем❤️", "И у меня есть шрам от такого же) 🙌", "У моей мамы два раза удаляли эту фиброаденому😕 Пусть ни у кого её не будет❤️Будьте здоровы...", - прокомментировали остальные пользователи сети.
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