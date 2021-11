Спустя почти 40 лет после распада группа ABBA, которая подарила миру такие хиты, как «Dancing Queen» и «Take a Chance on Me», воссоединилась в полную силу.

Хотя они расстались в 1982 году, ABBA никуда не делась. Фактически, популярность шведской группы возродилась в 1990-х годах во многом благодаря мюзиклу «Mamma Mia!». В результате в 2008 году появился фильм с Мерил Стрип и Пирсом Броснаном в главных ролях, а также тяжелые саундтреки к таким фильмам, как «Свадьба Мюриэль» и «Приключения Присциллы, королевы пустыни».

«За последние 20 лет в мире было больше ABBA, чем за первые 20 лет. Это как-то странно! И я счастлив и благодарен», - сказал CBS News участник ABBA Бенни Андерссон.

Теперь, спустя почти 40 лет после распада, АВВА воссоединилась в полном составе, выпустив новый альбом.

«Voyage», девятый альбом ABBA, который является продолжением «The Visitors» 1981 года, вышел 5 ноября.

В альбоме представлены 10 новых песен, в том числе «I Still Have Faith in You», которая символизирует воссоединения группы. С сентября клип на этот трек набрал 26 миллионов просмотров на YouTube.

Новый альбом группы вызвал настоящий фурор в Сети.

«Ну, прям всю мою душу вывернули наизнанку своим возвращением!!! (в хорошем смысле). В наше смутное и мрачное время подняли мое настроение до небес!!! ABBA я Вас люблю!!! ABBA Вы лучшие», «ABBA, по-прежнему лучшая группа в мире, даже спустя столько лет!», «Я все еще плачу от того, что услышал все новые треки на Voyage», «Записали отличный альбом, создали кураж, покорили сердца заново», - пишут восторженные пользователи Сети со всего мира.

ABBA начала записывать альбом в 2018 году и не планирует выпускать больше после этого - хотя были две незаконченные песни, которые не попали в альбом, сообщает The Guardian.

