Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк та арт-директор видавництва Ганна Копилова, одна з найзагадковіших пар українського шоубізу, вирішили офіційно розірвати шлюб після 11 років спільного життя.

Слухання про розірвання розглядалося Шевченківським судом Києва 5 листопада. Але ні 41-річний співак, ні його дружина не з'явилися. Журналіст ТСН з'ясували, що екс-подружжя передало відповідні документи до суду, щоб справу розглянули без них.

Ганна - дочка колишнього голови "Нафтогазу", і нібито саме вона стала ініціатором розлучення. З Хливнюком вони одружилися в 2010-му році, мають двох дітей, сина та доньку. Вперше про розрив стало відомо ще в лютому минулого року - пара перестала з'являтися разом на заходах, що дало поштовх для чуток.

Ведуча Соломія Вітвіцька запитала безпосередньо музиканта про розставання з Копиловою. Хливнюк тоді не дав чіткої відповіді, але було зрозуміло, що ця тема йому неприємна.

Чи завів співак нові стосунки невідомо. Але те, що вони були, днями підтвердила відома українська топ-модель Наталія Готій, яка знялася в кліпі "Бумбоксу". За її словами, зараз їх не пов'язують романтичні стосунки, як раніше.

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк крутив роман з відомою моделлю: "схожа на дружину"

Як повідомляла Politeka, лідер "Бумбокс «Хливнюк приголомшив сумною новиною, що сталося:" ми всі з вами в..."

Також Politeka писала, що Хливнюк нагадав про головні проблеми в Україні, які не варто ігнорувати :" ми всі хочемо змін"