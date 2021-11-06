Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и арт-директор издательства Анна Копылова, одна из самых загадочных пар украинского шоубиза, решили официально расторгнуть брак после 11 лет совместной жизни.

Слушание о расторжение рассматривалось Шевченковским судом Киева 5 ноября. Но ни 41-летний певец, ни его жена не явились. Журналисты ТСН выяснили, что экс-супруги передали соответствующие документы в суд, чтобы дело рассмотрели без них.

Анна - дочь бывшего главы "Нафтогаза", и якобы именно она стала инициатором развода. С Хлывнюком они поженились в 2010-м году, имеют двух детей, сына и дочь. Впервые о разрыве стало известно еще в феврале прошлого года - пара перестала появляться вместе на мероприятиях, что дало толчок для слухов.

Ведущая Соломия Витвицкая спросила напрямую музыканта о расставании с Копыловой. Хлывнюк тогда не дал четкого ответа, но было понятно, что эта тема ему неприятна.

Завел ли певец новые отношения неизвестно. Но то, что они были, на днях подтвердила известная украинская топ-модель Наталья Готий, снявшаяся в клипе "Бумбокса". По ее словам, сейчас их не связывают романтические отношения, как раньше.

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