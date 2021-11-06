Відомий український актор Остап Ступка чесно розповів про свій шлюб з молодою красунею Дариною, яка на 20 років молодша за нього.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український актор театру і кіно Остап Ступка в 2015 році одружився вчетверте. Обраницею артиста стала студентка Дарина, яка на 20 років молодша за нього. За словами актора, сім'я і діти відмінно прийняли його молоду дружину, більше вони навіть подружилися і прекрасно спілкуються. Про це 54-річний Остап розповів у програмі "Позаочі".

Треба сказати, що четвертий шлюб Ступки з молодою дівчиною викликав багато пересудів і пліток, цю тему активно обговорювати в ЗМІ та соцмережах. Однак, як зізнається Остап, вони не дуже-то читали і дізнавалися, що ж там про них пишуть. "Обговорювати завжди будуть, але караван повинен йти вперед", - говорить він.

Ступка також зазначив, що у них з Дариною дуже демократичні відносини, він нічого їй не забороняє. Більш того, актор з теплотою говорить про свою дружину, підкреслюючи її заслуги та інтереси. За його словами, дружина цікавиться кіно, продюсуванням і режисурою, а він їй в цьому не перешкоджає. "Я тільки за. Я не з тих, хто каже: "О, сиди вдома, нічого не роби, тільки займайся домашніми справами". Я не Карабас-Барабас", - підсумував Ступка.

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