Известный актер из династии Ступок, внук знаменитого Богдана Ступки, Дмитрий показал маленькую дочь

Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер Дмитрий Ступка, который является сыном Остапа Ступки и внуком Богдана Ступки, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сторис кадры с отдыха, на которых показал свою маленькую дочь Богдану, которую растит в браке с блогершей Полиной Логуновой.

На видео можно увидеть маленькую Богдану, которая является правнучкой знаменитого деда-актера. Малышка изящно позирует на камеру, стоя недалеко от бассейна. Дмитрий предлагает дочку искупаться, но она ответила, что не пойдет одна.

"Нет, я не хочу одна. Я хочу с тобой", - застенчиво говорит девочка, в ответ на предложение отца. "Хорошо", - сказал актер, похоже, он решил составить компанию дочери в бассейне.

Ранее на странице девочки появился кадр, на котором ее лицо видно крупным планом. Пользователи тут же начали писать восторженные комментарии: "Какой взгляд. Взгляд ангела", "Такая милая", "Красотка".

Напомним, Вдова Богдана Ступки высказалась о матери своего внука Дмитрия: "Он бы с ней пропал".

Как сообщала Politeka, Жена Ступки Логунова закатила скандал на концерте: "Ты сначала подрасти до уровня моего подбородка".

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