Жена известного украинского актера Дмитрия Ступки, модель и телеведущая Полина Логунова представила украинцам нового члена их семьи
Знаменитость поделилась новым постом с хорошей новостью на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
В публикации Логунова сообщила, что в их со Ступкой семье произошло пополнение: пара завела собаку. Судя по посту Полины, она вне себя от радости.
«У нас собака! У меня никогда не было собак и я никогда не хотела маленькую собаку, для меня это была не собака, а котик с запахом пса, ещё и выгуливать надо - а это точно не про меня и большую собаку иметь в доме - точно нет))) пока не появилась Мальтипу... идеальная порода с идеальными качествами для дома», - рассказала ведущая.
Она призналась, что всегда любила кошек и даже подумать не могла, что заведет собаку.
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«Характер собаки тоже важно - я увидела ее взяла на руки и поняла - моё чудо - у нас любовь - сильнейшая!», - добавила Логунова.
Она также не могла не поделиться снимком с новым питомцем на руках.
Подписчики Полины тут же принялись поздравлять ведущую.
«Самая классная порода. У нас тоже мальтипу и это любовь», «Какое чудо. Поздравляю», «Боже, как игрушечная, класс», «Какая она маленькая крошка», - пишут люди.
Напомним, жена Дмитрия Ступки пригрозила разводом и рассказала о проблемах в семье: "Регулярно хочу умереть".
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