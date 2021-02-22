Известный украинский актер Дмитрий Ступка, который является внуком легендарного актера Богдана Ступки, прокомментировал скандальные заявления жены

Как передает Politeka.net, в интервью «ЖВЛ» Дмитрий заявил, что его задели слова жены, но он не воспринимает их очень серьезно. По словам актера, его жена очень вспыльчивая женщина, поэтому интервью она могла давать в плохом настроении. Разводиться актер не намерен.

В сети встали на защиту Ступки, посоветовав ему расстаться с женщиной, которая его так не уважает.

«Полина не знала, что Дмитрий не сын мажор, олигарха сын?», «Когда-то эта Полина обо всех свои словах пожалеет, потому что деньги не всегда приносят счастье. А вот порядочный муж и хороший отец - бесценны. Будьте счастливы!», «кто б её знал, если б за Ступку замуж не вышла?», «Заносчивая, не умная Логунова. Считает себя представителем высшей касты. Разводись Дима. Она не для жизни», - пишут пользователи сети.

Как известно, в недавнем интервью телеведущая Полина Логунова призналась, что несчастлива в отношениях с Дмитрием. По ее словам, мужчина никогда не обеспечивал ее, всего ей приходилось добиваться самостоятельно. Телеведущая заявила, что растет очень быстро, а муж за ней не успевает. По ее мнению, они могут расстаться, если все будет оставаться так же.

Напомним, что хищная жена Ступки без стыда скинула белье, засветив тату в пикантном месте: «Это слишком сладко».

Как сообщала Politeka, Дмитрий Ступка после унизительных обвинений раскрыл, что происходит в его семье: "У жены есть одна проблема...".

Также Politeka писала, что жена Дмитрия Ступки пригрозила разводом и рассказала о проблемах в семье: "Регулярно хочу умереть".