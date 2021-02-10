Актор Дмитро Ступка здивував реакцією на недавню заяву дружини Поліни Логунової про бажання розлучитися

Так, 34-річний онук легендарного Богдана Ступки в ефірі шоу "Ранок з Україною" чесно відповів, що думає про ситуацію.

Після відвертого інтерв'ю 32-річної Логунової, актор застав її вдома зненацька: "Це що таке було?". Дмитро розказав, який розгублений вираз обличчя був у його обраниці в той момент.

Так, дівчина публічно поскаржилася на брак грошей в сім'ї, мовляв, Дмитро працює на двох роботах, проте цього все одно мало.

"Я на Поліну не можу вплинути. У дружини є одна проблема - вона хоче все й відразу. Так не буває, - вважає Ступка, – у тієї подружки – депутат, у тієї - будівельник. І вона теж хоче їздити на Bentley, купувати собі різні прикраси, діаманти".



Дмитро чесно зізнався, що зараз дійсно не може повністю забезпечувати сім'ю.



"Купувати дорогі речі або літати на Мальдіви щороку – на це не вистачає", – зізнався актор.

Погодився Дмитро й з тим, що дружина багато працює. Але натякнув, що за п'ять років шлюбу багато встиг їй дати.



"Я на ній одружився - у неї, прошу вибачення, не було ніякого приданого. Ми прописали її і дитину у бабусі в квартирі. Я одружився з нею, тому що полюбив", – підсумував Ступка-молодший.

Нагадаємо, Логунова в програмі "Зірковий шлях" заявила, що не відчуває себе щасливою. За її словами, якщо чоловік не почне більш активно себе проявляти (в плані амбіцій по роботі), то "вони залишаться друзями". При цьому Поліна поскаржилася на постійний душевний біль і бажання зникнути.

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