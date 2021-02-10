Актер Дмитрий Ступка удивил реакцией на недавнее заявление супруги Полины Логуновой о желании развестись

Так, 34-летний внук легендарного Богдана Ступки в эфире шоу "Ранок з Україною" честно ответил, что думает о ситуации.

После откровенного интервью 32-летней Логуновой, актер застал ее дома врасплох: "Это что такое было?". Дмитрий рассказал, какое растерянное выражение лица было у его избранницы в тот момент.

Так, девушка публично пожаловалась на нехватку денег в семье, мол, Дмитрий работает на двух работах, однако этого все равно мало.

"Я на Полину не могу повлиять. У жены есть одна проблема – она хочет все и сразу. Так не бывает, - считает Ступка, - У той подружки – депутат, у той – строитель. И она тоже хочет ездить на Bentley, покупать себе разные украшения, бриллианты".



Дмитрий честно сознался, что в настоящий момент действительно не может полностью обеспечивать семью.



"Покупать дорогие вещи или летать на Мальдивы каждый год – на это не хватает", – признался актер.

Согласился Дмитрий и с тем, что супруга много работает. Но намекнул, что за пять лет брака многое успел ей дать.



"Я на ней женился – у нее, прошу прощения, не было никакого приданого. Мы прописали ее и ребенка у бабушки в квартире. Я женился на ней, потому что полюбил", – подытожил Ступка-младший.

Напомним, Логунова в программе "Зірковий шлях" заявила, что не чувствует себя счастливой. По ее словам, если супруг не начнет более активно себя проявлять (в плане амбиций по работе), то "они останутся друзьями". При этом Полина пожаловалась на постоянную душевную боль и желание исчезнуть.

Напомним, жгучая жена Ступки устроила бодрящую тренировку в узком спортивном костюме: "Какая крутая!".

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