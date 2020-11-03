31-летняя модель Полина Логунова, которая является супругой известного украинского актера Дмитрия Ступки, устроила жаркую тренировку в спортзале

Так, в этот раз молодая и эффектная телеведущая и жена украинского актера Полина Логунова, которая резко потеряла вес после родов, показала, как тренируется и продолжает совершенствоваться.

Три года назад Полина сбросила вес после рождения малышки довольно быстро. Причем после этого Полину даже подозревали в анорексии и наркомании. Но причина была в другом.

«Это были очень тяжелые времена. Не лучший период в отношениях, — призналась Полина. — Я не знала, что делать с ребенком, потому что была одна. К тому же, на третью неделю после родов должна была выйти на работу. Да и работала вплоть до дня родов. Я очень долго была в стрессе и практически не ела. Весила тогда 51 кг не потому, что у меня очень много денег, и я покупаю на них кокаин, а потому что у меня совсем не было времени, и нужно было очень много работать», - рассказала ранее в Инстаграм звезда.

Теперь же она продемонстрировала, как занимается по сей день и как много ресурса вкладывает в себя. Поклонники также ответили:

«Умничка моя ❤️; Крутая!!!!😍; Если попробовать оторвать глаза, то можно увидеть мужика на заднем плане с жёлтой фигнёй в руке, стремительно смотрящего в другую сторону....очень странный мужик, либо шифруется, либо...».

Также знаменитость рассказала своим фанатам, что придумала, как будет отмечать свой День рождения. Как пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, девушка разместила свою фотографию, на которой она с ярко накрашенными губами одета в белоснежную блузку, не скрывающую ее высокой груди.

Также Полина показала смешной видеоролик, на котором морские свинки стоят у "стола" и с аппетитом поедают разные овощи.

"Вот как будет проходить МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Я всё запланировала 👍🏽😬 👉🏾", – подписала пост Логунова.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.