31-летняя модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, блеснула роскошным образом и удивила откровением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором примерила образ роковой красотки.

Горячая брюнетка натянула белый свитер, который слегка прикрыл ее бедра. Есть ли на ней шортики или белье - остается загадкой. Замшевые ботфорты сочного синего оттенка и коричневая сумочка через плечо дополнили стильный лук.

Полина застыла в кадре в момент ходьбы. Девушка вскинула подбородок и дерзко посмотрела в камеру.

В подписи к фото Логунова призналась, чего ей стоило добиться идеальных форм. Оказывается, похудение может таить в себе много подводных камней.

"Когда-то я вылечила себя сама. Индекс массы тела у меня 19. Процент жира 16. Я ем углеводы и простые, и сложные каждый день. Помимо того, что я решила заняться здоровьем еще много лет назад, (недавно я обнаружила что у меня начались (из-за еды) болезни, о которых я не знала и не чувствовала). Они были много лет назад, еще раз подчеркну, и протекали бессимптомно), а если бы я не решила изучить, что такое еда и как она может лечить - не была бы на сегодняшнем уровне здоровья", - поделилась жена Ступки.

По словам Логуновой, на сегодня она редко взвешивается, потому что ее главная оценка - это отражение в зеркале.

"Если я похудею до 50 кг, то меня будет шатать как сосну, поэтому долгие исследования и изучение предмета привели меня к тотальному самоизлечению и совершенно счастливому принятию себя и своего тела, от которого я получаю удовольствие и энергию", - подытожила звезда.

Логунову захвалили в комментариях: "Ну полегче ,ааа🙃"; "Полина Вы просто 🔥🔥🔥"

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