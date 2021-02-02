Инстадива и телеведущая Полина Логунова, жена актера Дмитрия Ступки, призналась - не все так радужно в их молодой семье

Как передает Politeka.net, об этом 32-летняя жена внука легендарного Богдана Ступки рассказала в эфире программы "Зірковий шлях". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

По словам Полины, за почти пять лет брака с Дмитрием у них случалось много шумных ссор. Правда, в последнее время резкие истерики с ее стороны сменились хладнокровием.

«Я раньше могла там 100 раз устроить истерику, сейчас я просто смотрю и спокойно говорю: «Я вкатаю тебя в асфальт», - заявила девушка, улыбнувшись.

Логунова отметила, что причиной ссор чаще всего становится то, что Дмитрий, по ее мнению, перестал развиваться, или по-крайней мере, делает это очень неторопливо. Тогда как она всегда сразу "хватает быка за рога".

"Я расту очень быстро, а он очень медленно. Я ему даю очень много времени для роста, очень. Если он не вырастет, я думаю, что мы останемся друзьями", - поделилась Полина, добавив, что супруг все же старается - кроме актерской работы еще и преподает, ведет сразу два курса.

При этом, по словам девушки, денег в семье все равно не хватает. Полина откровенно пожаловалась на маленький заработок мужа, отметив, что делает и получает куда больше.

«Он никогда меня не обеспечивал. Надеяться на него я не могла. Я даже перед свадьбой сомневалась и не хотела. Но мы прошли большой путь вместе», — заявила телеведущая.

Несмотря на то, что Логунова считает себя сильной женщиной (с 15 лет она, считай, на собственных хлебах), иногда все же у нее сдают нервы.

"Я регулярно хочу умереть. Иногда становится так невыносимо больно, что я не хочу это терпеть, хочу физически исчезнуть. Суицидальное состояние в последнее время учащается. Я ни в коем случае не планирую самоубийство, просто хочется исчезнуть", — разоткровенничалась Логунова, сознавшись, что не чувствует себя счастливой.

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