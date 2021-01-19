Популярная модель, телеведущая и жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова рассказала о перенесенной пластической операции

Как сообщает Politeka.net, подробностями знаменитость поделилась на своей странице Instagram, и показала как выглядит сейчас.

Логунова решилась на операцию, чтобы исправить искривление перегородки носа.

«Есть еще отек, синяки проходят. Нужно массажировать. Искривление было с левой стороны. Наконец-то я дышу полным носом. Это кайф. Когда сойдут отеки, будет лучше видна форма», - рассказала блогер и модель.

После операции у Логуновой остались синяки и отеки на лице, которые со временем сойдут. Однако она ни о чем не жалеет - это цена, которую ей пришлось заплатить за возможность свободно дышать.

Логунова пишет, что исполнилась ее меча - пусть небольшая. Теперь она счастлива.

Ранее сообщалось, что модель и жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова впечатлила роскошным видом в платье с экстремальным вырезом. Логунова позирует на кожаном диване в комнате с роскошным убранством

На фото она держит в руках стакан с водой и томно подносит его ко рту.

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