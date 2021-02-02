Інстадива й телеведуча Поліна Логунова, дружина актора Дмитра Ступки, зізналася - не все так райдужно в їхній молодій родині

Як передає Politeka.net, про це 32-річна дружина онука легендарного Богдана Ступки розповіла в ефірі програми "Зірковий шлях". Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі.

За словами Поліни, за майже п'ять років шлюбу з Дмитром у них траплялося багато гучних сварок. Правда, останнім часом різкі істерики з її боку змінилися холоднокровністю.

"Я раніше могла там 100 разів влаштувати істерику, зараз я просто дивлюся і спокійно кажу: "Я вкатаю тебе в асфальт", - заявила дівчина, посміхнувшись.

Логунова зазначила, що причиною сварок найчастіше стає те, що Дмитро, на її думку, перестав розвиватися, або принаймні, робить це дуже неквапливо. Тоді як вона завжди відразу "хапає бика за роги".

"Я росту дуже швидко, а він дуже повільно. Я йому даю дуже багато часу для зростання, дуже. Якщо він не виросте, я думаю, що ми залишимося друзями", - поділилася Поліна, додавши, що чоловік все ж намагається - крім акторської роботи ще й викладає, веде відразу два курси.

При цьому, за словами дівчини, грошей в сім'ї все одно не вистачає. Поліна відверто поскаржилася на маленький заробіток чоловіка, зазначивши, що робить і отримує куди більше.

"Він ніколи мене не забезпечував. Сподіватися на нього я не могла. Я навіть перед весіллям сумнівалася і не хотіла. Але ми пройшли великий шлях разом", - заявила телеведуча.

Незважаючи на те, що Логунова вважає себе сильною жінкою (з 15 років вона, вважай, на власних хлібах), іноді все ж у неї здають нерви.

"Я регулярно хочу померти. Іноді стає так нестерпно боляче, що я не хочу це терпіти, хочу фізично зникнути. Суїцидальний стан останнім часом частішає. Я ні в якому разі не планую самогубство, просто хочеться зникнути", — розговорилася Логунова, зізнавшись, що не відчуває себе щасливою.

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