Популярная модель, и телеведущая, жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова похвалилась идеальной фигурой

Как сообщает Politeka.net, на свей странице в Инстаграм знаменитость показала, как выглядит сейчас, дефилируя в тренажерном зале в белье в сеточку и высоких ботфортах.

Логунова похвалилась идеальной фигурой, на размещенном в соцсети видео, вместо одежды, Полина прикрыла грудь рукой. В дополнение к образу, Полина надела блестящий чокер на шею.

"Привет, мир!", - написала Логунова.

Красотка пользуется популярностью, в арсенале у модели более 140 тысяч поклонников. Фанаты изумились, увидев такую красоту, прокомментировав фото, назвав девушку очень красивой и просто шикарной.

"Шикарная женщина 🔥", "Самое главное, что коммент мужа Полины 🔥, А мнение остальных я думаю нафиг никому не нужно 😂😂", "Полина красотка 😍", "Це шок--а де задниця🔥🔥", "Черти что, с собой сделала, раньше была лучше. А сейчас как анорексичка. Возвращайся назад.", "Дико извиняюсь, а где взять такие ноги? Оочень нааадаааааа) 😍", "Шикарная🔥🔥🔥 ноги просто восторг😍Дуже гарна дівчина,і сила характера в неї неймовірна 👏".

Однако, не всем понравился образ Полины, критики подметили, что у девушки "нет" пятой точки, да и вообще она выглядит слишком худой. Логунова не стала молчать, и хлестко закрыла рот всем, кто не стал петь ей дифирамбов. Модель решила, что все, кто высказывает мнение и недоволен ее видом, просто не хотят работать над собой, "жирные куры", называет оппонентов девушка. К сожалению, комментарии "злых" поклонников" и свои "ответки" Полина почистила.

Однако комментарий от мужчины, где он назвал Полину "анорексичкой", все же оставила, прокомментировав:

"Возвращайся к своей доярке и не ползай по моей странице, чепушило".

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