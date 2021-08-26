Вдова легендарного актера Богдана Ступки Лариса рассказала о том, как воспитывала внука Дмитрия после развода его родителей

Подробностями она поделилась в интервью «КП в Украине».

Лариса отметила, что внук Дмитрий с ней с девяти месяцев. Как известно, родители Дмитрия познакомились и женились в университете, Татьяна была однокурсницей Остапа Ступки, родом она из Львовской области.

«Ничего не хочу говорить о его маме, но он бы с ней пропал. Но я все равно его всегда учила, что у него есть мама, ее надо уважать. Меня всегда называл бабусей, а Богдана Сильвестровича - Бодей. Его так все внуки называли. Когда у нас появился Димочка, я как раз вышла на пенсию… с удовольствием нянчилась с Димочкой», - отметила Лариса Ступка.

«Я родился, когда родителям было по девятнадцать. Мама с папой — однокурсники, познакомились в институте и поженились. Это был стремительный студенческий брак, который распался вскоре после моего рождения», — рассказывал ранее Дмитрий.

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