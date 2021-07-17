Жена украинского актера Дмитрия Ступки, модель Полина Логунова закатила истерику из-за того, что ей дали стоячие места, а не вип-столик на концерте Jah Khalib в NAVY

Подробности инцидента сообщил Telegram-канал «Культурная прачечная».

Полину Логунову возмутило, что ей как приглашенному гостю не выделили столик. И это при том, что она, «медийная личность и жена не последнего человека в стране».

В свою очередь организаторы концерта YULA Company, как пишет Telegram-канал, сообщили, что вип-места были только за деньги, а все приглашенные звезды стояли в общей зоне. Им, и Полине в том числе, стол никто не обещал.

Логунова же при обращении к пиар-менеджеру Лизе, у которой она требовала стол, выражений не подбирала.

«Малыш, ты кто, бл**ь? Вот писать свое «фе» ты будешь мальчику, который тебя теребит, за подарочки будешь высказывать свое «фе», а не моему мужу. На секундочку, без одной минуты народному артисту», «Ты сначала подрасти чуть-чуть до уровня моего подбородка», - говорила она.

Полина втянула в историю и своего супруга. В сториз она показала часть его переписки с менеджером Лизой. Однако в Telegram-канале выложили более полную версию с интересным моментом. Ступка попросил найти стол, потому что Полина ему «звонит и портит настроение».

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