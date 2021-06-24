Супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова взбудоражила сеть необычным фото
Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая и блогер Полина Логунова, которая является супругой украинского актера Дмитрия Ступки, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась ярким фото, на котором запечатлена вместе с красавчиком-мужем.
Как видно, на снимке парочка запечатлена на каком-то мероприятии, они стоят с бокалами в руках. Для выхода в свет Полина выбрала дерзкое латексное платье яркого красного цвета, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру и упругое декольте. волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и ослепительная улыбка. Сзади обнимает жену нарядный Дмитрий Ступка – на нем темный классический костюм с голубой рубашкой.
В подписи к фотографии Логунова загадочно написала: "Хочется повеселиться". А пользователи тут же принялись обсуждать новый снимок пары: "Не жарко в таком платье?", "Опа...опять они. Хорошо смотритесь", "Это платье огонь, и Вы в нем! Фото приятно смотреть", "Как кадр из фильма", "Красивые", "Какие красивые", "Как вы похожи", "Очаровательные", "Очень красивая пара", "Какие вы похожие".
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