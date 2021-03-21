Все не так просто

Известная украинская модель и телеведущая Полина Логунова показалась на публике с мужем, Дмитрием Ступкой, примерив роскошный образ

Недавно Логунова отметилась скандальным, что не чувствует себя счастливой в браке с актером. Однако, судя по новому посту в ее Инстаграм, это не мешает им появляться вместе на светских мероприятиях. Так, ведущая поделилась кадрами с церемонии вручения премии «Семья года», где они со Ступкой получили свою почетную награду.

Примечательно, что Логунова пришла на церемонию не в платье, а в черных штанах в обтяжку и коротком шелковом топе со спущенными рукавами и впечатляющим декольте. Дополнили ее образ изысканные жемчужные бусы.

На фото пара позирует вместе, как ни в чем не бывало.

Подписчики Полины тут же принялись комментировать пост.

«Вау, поздравляю вас», «Полина, какая вы», «Обожаю вас и вашу семью», «Сладенькая как конфетка», «Вы -самые! Желаю вашей паре стать самой крутой во всём», - пишут люди.

Напомним, что в недавнем интервью Полина пожаловалась на то, что муж ее якобы не обеспечивает и ей всего приходится добиваться самой, что делает ее несчастливой. Она даже заявила, что они могут расстаться, если все будет оставаться так же.

В свою очередь, Дмитрий заявил, что его жена хочет всего и сразу, а он действительно не может позволить себе большой роскоши. Тем не менее он ясно дал понять, что не намерен разводиться.

Ранее мы писали, что Логунова поделилась кадрами из новой фотосессии на своей странице в Инстаграм.

На фото она предстала в белом коктейльном платье с серебристыми пайетками и тонкими лямками. Модель соблазнительно приспустила его с плеч, оголив спину и часть груди.

Напомним, жена Дмитрия Ступки пригрозила разводом и рассказала о проблемах в семье: "Регулярно хочу умереть".

Как сообщала Politeka, украинцы поднялись на защиту внука Богдана Ступки после скандальных заявлений жены: «Разводись».

Также Politeka писала, что хамовитая жена Ступки Логунова в кружевном белье заставила всех замолчать: "Возвращайся к своей доярке...".