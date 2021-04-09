Известный украинский актер Дмитрий Ступка рассказал, что жена не ладит с его мамой

Как сообщает Politeka.net, в программе "Звездный путь" известный украинский актер, наследник династии Ступок Дмитрий Ступка поделился, что его родители были против свадьбы с Полиной Логуновой, и теперь жена не очень ладит с его мамой (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам Дмитрия, он долгое время встречался с девушкой и, когда захотел детей, то сделал ей предложение. Однако, потенциальная невеста оказалась не готова к созданию семьи, так что артист остался ни с чем. Вскоре он встретил Полину, которая как раз была не против родить ребенка, уже через полгода Ступка сделал предложение и женился с Логуновой. Родители актера были недовольны, так как считали, что все происходит слишком быстро. С того времени, мама актера и его жена не ладят, у них сложные отношения, хотя прошло уже больше пяти лет после свадьбы.

"С мамой они не поладили уже очень давно. И вот это они два скорпиона не могут друг с другом найти общий язык. Кто-то когда-то что-то кому-то там сказал. Кто-то очень сильно гордый, не могут друг друга простить. Они только одного не могут понять – жизнь только одна, и она слишком коротка на самом деле, что все это такая глупость", - рассказывает Дмитрий с улыбкой на лице.

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