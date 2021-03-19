Известная модель и телеведущая, жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова продемонстрировала свои впечатляющие формы в откровенных образах

Дерзкая красотка поделилась кадрами из новой фотосессии на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Модель написала, что пришла в восторг от своих новых фото, поэтому не могла не поделиться ими с подписчиками.

«Для начала, надо обсудить, что мне подкачать и что я вставила себе во все места, потом похвалить фотографа, как он мастерски запечатлел мою старость, ещё надо обсудить...предлагайте», - написала в своем посте Логунова.

На фото она предстала в белом коктейльном платье с серебристыми пайетками и тонкими лямками. Модель соблазнительно приспустила его с плеч, оголив спину и часть груди.

Логунова также поделилась кадрами, на которых позирует в водолазке и трусах с черным тросом. Такой наряд позволил красотке продемонстрировать свои накачанные ягодицы.

Подписчики Логуновой тут же отреагировали на ее пост.

«Кошечка ты превосходна», «Я так понимаю, что твоя старость в нижней части) на последнем фото», «А говорили попы нет у вас, как по мне- то все на месте», - пишут люди.

Отметим, что недавно Логунова призналась, что несчастлива в отношениях с мужем. По ее словам, мужчина никогда не обеспечивал ее, всего ей приходилось добиваться самостоятельно. Ведущая даже предположила, что они могут расстаться, если все будет оставаться так же.

Напомним, жена Дмитрия Ступки пригрозила разводом и рассказала о проблемах в семье: "Регулярно хочу умереть".

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