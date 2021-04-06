Известный украинский актер театра и кино Дмитрий Ступка на фоне ужесточения карантина в Киеве задумался о том, правильную ли профессию он выбрал

Как известно, с 5 апреля в Киеве начали действовать ужесточенные правила карантина, которые распространились и на работу общественного транспорта. Теперь туда пускают пассажиров только по спецпропускам. Как обратил внимание Ступка, на этом фоне особенно активизировались столичные таксисты, которые тут же решили взвинтить тарифы.

Своими наблюдениями актер поделился в разделе Сториз своего Инстаграм. Так, Ступка опубликовал скриншоты, на которых можно было увидеть, за сколько киевлянам предлагали поехать из одного района города в другой. Примечательно, что суммы были действительно впечатляющими – от 500 с лишним до 1000 гривен.

Ступка явно впечатлился этой ситуацией и даже с сарказмом отметил, что и сам задумался о том, чтобы пойти таксовать.

«Ну все, еду грачевать! Поехали, поехали!», - написал актер.

Отметим, что актерам сейчас и правда нелегко, ведь в Киеве, помимо прочего, закрыты театры и кинозалы, поэтому артисты пока пребывают в вынужденном отпуске. В целом пандемия крайне негативно сказалась на актерской деятельности в Украине, поэтому волнение Ступки можно понять.

Добавим, что ранее жена Дмитрия, ведущая Полина Логунова пожаловалась на то, что муж зарабатывает слишком мало по ее меркам. Она даже допустила, что из-за этого их может ждать развод.

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