Известная украинская модель, телеведущая и блогерша Полина Логунова рассказала об отношении к своему ребенку

Телеведущая вышла замуж за актера, Дмитрия Ступку, в 2016 году, передает Politeka.net. Сейчас пара растит дочь, Богдану, о принципах воспитания которой блогерша поделилась в своем Инстаграм.

Запись красотка подкрепила нежным снимком с дочерью, которая прилегла на маму.

По словам звезды, она обнимает и целует Богдану с рождения в губы, ножки, животик и, в общем, куда хочет.

"Это моя вселенная, которая вьет из меня веревки, но любит как никто, я для нее горы сворачиваю, переписываю свою судьбу, целую и ношу на руках до сих пор. И плевать, что скажут, слова меняются временами, а наша любовь безупречна", - поделилась модель.

Все это жена Ступки делает по своему желанию, не слушая никаких психологов, которые советуют "правильно" обнимать и целовать детей.

По словам Логуновой, ее дочь окутана любовью, ведь мать делает все, чтобы ребенок чувствовал с ней себя в безопасности.

"В ответ она мне говорит просто (!), «мама, ты такая красивая, ты такая смелая», откуда это она взяла😎? С 1 секунды ее жизни - мы единое целое, а еще «мы же подружки» ✊🏽 моя девочка, только моя, мой носик, мои глазки любимые, мое совершенство, моя вселенная 💚", - написала Полина.

Пользователи сети написали много комментариев:

"Мне 28, и моя мама зацеловывает меня до сих пор 😂 И я не знаю, как может быть иначе. Своих детей я буду так же любить 🤍", "Замечательные слова👏🏻в самое сердце ✨✨✨", "Полностью согласна❤️ сколько той жизни....а набыться хочется с ними как можно дольше🙌".

Напомним, жена Дмитрия Ступки пригрозила разводом и рассказала о проблемах в семье: "Регулярно хочу умереть".

Как сообщала Politeka, украинцы поднялись на защиту внука Богдана Ступки после скандальных заявлений жены: «Разводись».

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