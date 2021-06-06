Супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова взбудоражила сеть новым роскошным образом

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая и блогер Полина Логунова, которая является супругой украинского актера Дмитрия Ступки, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась яркими фото, на которых предстала в шикарном образе с выдающимся декольте.

Как видно, на новых снимках Полина запечатлена в интересной зеркальной локации. Пред камерой красотка появилась в роскошном соблазнительном образе – на ней черное бархатное платье с глубоким вырезом, поверх которого она накинула светлый пиджак. Єтот наряд подчеркнул стройную фигурку и сногсшибательное декольте звезды. Волосы девушки собраны в аккуратную прическу, а на ее лице сдержанный макияж с акцентом на губах.

В подписи к фотографии Логунова загадочно написала: "Вся моя суть". А поклонники тут же принялись активно обсуждать снимки, засыпая красотку комплиментами в комментариях, отмечая, как она изменилась. "Эта женщина прекрасна", "Новая ты!", "Нереальная", "Второе фото – такая прям классная, живая и позитивная! Первая, конечно, огонь, но вторая прям класс", "Твоя улыбка – это мило", "Просто красота нереальная", "Ух, какая девочка", - пишут восторженные фанаты.

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