Известный украинский актер Остап Ступка честно рассказал о своем браке с молодой красоткой Дарьей, которая на 20 лет младше него.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский актер театра и кино Остап Ступка в 2015 году женился в четвертый раз. Избранницей артиста стала студентка Дарья, которая на 20 лет младше него. По словам актера, семья и дети отлично приняли его молодую жену, более они даже подружились и прекрасно общаются. Об этом 54-летний Остап рассказал в программе "Позаочі".

Надо сказать, что четвертый брак Ступки с молодой девушкой вызвал много пересудов и сплетем, эту тему активно обсуждать в СМИ и соцсетях. Однако, как признается Остап, они не очень-то читали и узнавали, что же там о них пишут. "Обсуждать всегда будут, но караван должен идти вперед", - говорит он.

Ступка также отметил, что у них с Дарьей очень демократические отношения, он ничего ей не запрещает. Более того, актер с теплотой говорит о своей жене, подчеркивая ее заслуги и интересы. По его словам, жена интересуется кино, продюсированием и режиссурой, а он ей в этом не препятствует. "Я только за. Я не из тех, кто говорит: "О, сиди дома, ничего не делай, только занимайся домашними делами". Я не Карабас-Барабас", - подытожил Ступка.

Напомним, Дмитрий Ступка показал, какой красоткой растет правнучка его легендарного деда: "Взгляд ангела".

Как сообщала Politeka, Вдова Богдана Ступки высказалась о матери своего внука Дмитрия: "Он бы с ней пропал".

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