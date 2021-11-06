Солістка групи Kazka Олександра Зарицька показала, як актор Артур Логай намагається підтримувати бойовий дух на зйомках шоу «Танці з зірками».

Восьмий сезон популярного танцювального проекту плавно рухається до свого завершення. Зараз в шоу залишилося всього п'ять пар. Серед них співачка Олександра Зарицька з Юрієм Мєшковим і зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай з Анною Кареліною.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Олександра показала, що відбувається на зйомках проекту, коли учасники знаходяться за лаштунками. На опублікованих нею кадрах Логай намагався жонглювати мандаринами.

"Ось. Нормально?",- цікавиться актор у своєї глядачки і отримує у відповідь ствердне «угу».

Потім Логай хапає мандарини і продовжує смішити Зарицьку вже своїм танцем.

"А тепер - техніка безконтактного танцю", - вимовляє артист і починає активно крутити стегнами.

"У тебе завжди безконтактний танець", - зауважила Зарицька, розсмішивши Логая.

"Ми тримаємося як можемо", - підписала ці кадри Олександра.

Вона додала, що в той же день після прогону двох танців і примірки костюмів для проекту їй довелося ще й працювати над хореографією для нового кліпу.

Нагадаємо, Шоптенко показала, що відбувається між Melovin'ом, Каднаєм і Логаєм за лаштунками.

Як повідомляла Politeka, "Танці з зірками" зруйнували стосунки Зарицької з коханим.

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