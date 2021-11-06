Известная певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, что ее бойфренд не выдержал "разлуку танцами".

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая стала участницей "Танців з зірками", призналась, что рассталась с парнем. Похоже, именно шоу стало причиной раздора в паре, по словам Саши, ее парень не выдержал "разлуку танцами". Об этом звезда призналась в интервью программе "Зірковий шлях".

Еще в сентябре Александра рассказывала журналистам о том, что влюблена и у нее прекрасные "здоровые" отношения с парнем. Правда, звезда предпочла скрывать бойфренда от общественности и не появлялась с ним на светских тусовках. Однако уже в седьмом эфире "Танців з зірками" Зарицкая призналась, что рассталась с возлюбленным.

По словам девушки, ее бойфренд не выдержал страстных танцев с партнером по паркету Юрием Мешковым. "Парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстрессоустойчивым к Юре", - подытожила Саша.

Тем временем, в сети уже заговорили о зарождающемся романе Зарицкой с партнером по танцам Юрием Мешковым. В шестом эфире шоу танцор честно сказал, что Саша привлекает его как девушка. Также певица и хореограф рассказали, что уже ходили на свидание.

Напомним, Ведущая сболтнула тайну Зарицкой и ее партнера Мешкова, которых подозревают в романе: "А откуда ты знаешь?".

Как сообщала Politeka, Солистка KAZKA Зарицкая в эффектной короне очаровала сказочным образом: "Улыбка Саши бесценна".

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