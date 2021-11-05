Солистка группы KAZKA, участница проекта «Танцы со звездами» Александра Зарицкая впечатлила загадочным образом в миниатюрной короне и с необычным макияжем.
Как пишет Politeka.net, во время участия в шоу Зарицкая похудела на 20 килограмм. Девушка всегда была очень красивая, но теперь она с удовольствием хвастается своей роскошной фигуркой, которую часто скрывала под балахонами.
На свежем фото Александра предстала в сказочном образе с короной на голове и необычной наклейкой на лице. У себя в Инстаграм Зарицкая анонсировала новый альбом своего коллектива.
«Сегодня в полночь. Ищите новый альбом KAZKA – SVIT на всех цифровых площадках», - подписала фото звезда.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Мощный пожар напугал киевлян, столб дыма поднялся на километры: в ГСЧС раскрыли детали ЧП
Елена Кравец, получившая новую работу, сбежала с мужем в горы и показала апартаменты: "Собаки, кошки и..."
"Холостячка" Злата Огневич набралась духу и сообщила горестное известие: "На сердце тоже дождь"
Меценат, с которым живет Никитюк, потребовал ласки в самый неподходящий момент: "Скучал"
В комментариях поклонники коллектива оставили массу приятных отзывов.
«Волшебная», «Не могу дождаться», «Ты такая сказочная», «Супер», «Огонь», «Как долго мы этого ждали», «Улыбка Саши бесценна», - пишут пользователи сети.
Напомним, что партнер Зарицкой сделал о ней пронзительное признание: "Мне нравится, как она...".
Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая засветилась в объятиях своего партнера: "Хорошо, когда есть...".
Также Politeka писала, что Зарицкая в платье с корсетом показала обновленную себя: "Сказка для взрослых".