Солистка группы KAZKA, участница проекта «Танцы со звездами» Александра Зарицкая впечатлила загадочным образом в миниатюрной короне и с необычным макияжем.

Как пишет Politeka.net, во время участия в шоу Зарицкая похудела на 20 килограмм. Девушка всегда была очень красивая, но теперь она с удовольствием хвастается своей роскошной фигуркой, которую часто скрывала под балахонами.

На свежем фото Александра предстала в сказочном образе с короной на голове и необычной наклейкой на лице. У себя в Инстаграм Зарицкая анонсировала новый альбом своего коллектива.

«Сегодня в полночь. Ищите новый альбом KAZKA – SVIT на всех цифровых площадках», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники коллектива оставили массу приятных отзывов.

«Волшебная», «Не могу дождаться», «Ты такая сказочная», «Супер», «Огонь», «Как долго мы этого ждали», «Улыбка Саши бесценна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что партнер Зарицкой сделал о ней пронзительное признание: "Мне нравится, как она...".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая засветилась в объятиях своего партнера: "Хорошо, когда есть...".

Также Politeka писала, что Зарицкая в платье с корсетом показала обновленную себя: "Сказка для взрослых".