Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, яка стала учасницею шоу" Танці з зірками", разом з партнером розповіла про себе цікаві факти.
Олександра Зарицька та її партнер Юрій Мєшков впевнено підбираються до фіналу проекту, повідомляє Politeka.net. За лаштунками шоу обидва дали невелике інтерв'ю, в якому Мєшков зробив зворушливе зізнання про свою зіркову партнерку.
Зокрема, хореограф розповів, що Олександра Зарицька дуже емоційна і їй властиві чоловічі вчинки.
За словами Мєшкова, йому подобається, як співачка водить машину. На що артистка розкрила цікавий факт про себе - вона нецензурно виражається за кермом, але це анітрохи не збентежило її партнера, і потім він описав манеру водіння Олександри: "Мені подобається, як вона водить автомобіль... Сміливо! Вміло! Я спокійно себе почуваю, коли їду поруч".
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Зазначимо, солістка KAZKA зізналася, що у неї з'явився молодий чоловік під час зйомок шоу "Танці з зірками". Зірка не захотіла розкривати ім'я свого коханого, адже відносини тільки зав'язалися, і вона їх дуже береже.
Однак є неприємний факт - через репетиції для шоу, вона рідко бачиться з бойфрендом, і обидва нелегко переносять розлуку.
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