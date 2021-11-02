Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая впечатлила поклонников своим видом после похудения в нежном платье, украшенном цветами.
Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась в Инстаграм новыми снимками.
Как известно, сейчас Александра участвует в шоу «Танці з зірками», выступая в паре с танцором Юрием Мешковым. Для участия в проекте певица пришлось серьезно подготовиться: она призналась, что похудела на 20 килограммов.
В прошлом выпуске шоу Зарицкая и ее партнер оказались в зоне риска, однако проект покинули Melovin и Лиза Русина.
На новых фото Александра показала поближе образ, в котором она выступала на паркете. На ней было нежное бежевое платье с открытыми плечами. Его главной изюминкой стали цветы, которые украшали лиф наряда.
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«Летаю и снова, и снова», - подписала фото Зарицкая.
Ее образ не оставил равнодушной певицу Мишель Андраде.
«Почему такая красивая», - написала она в комментариях.
Поклонники Александры также отреагировали на ее пост.
«Как хорошо вы похудели», «надо долететь до финала и забрать кубок», «Саша, ты фантастическая на паркете! Столько огня в тебе, жизни и страсти. Зажигай еще!! Болеем за тебя!», «Танцы пошли на пользу, столько веса сбросила», - пишут люди.
Напомним, солистка KAZKA перед эфиром "Танців з зірками" оконфузилась, видео.
Как сообщала Politeka, Зарицкая раскрыла настоящую причину ссоры с хореографом, который "отказался" с ней танцевать.
Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая подогрела слухи о романе с известным певцом.