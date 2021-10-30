Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, почему поссорилась с хореографом Александром Прохоровым, с которым хотела выйти на паркет.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в программе "Твой день" рассказала о ссоре с Александром Прохоровым, который должен был стать ее партнером на "Танцях з зірками". Так, Саша рассказала, что хореограф учил ее танцевать задолго до старта проекта, однако из-за недоразумения и недопонимания они не вышли на паркет вместе.

"Мы с Сашей дружили, он помогал мне привыкнуть к танцу. Я была уверена, что на "Танцах со звездами" мы станем в пару. Далее произошло недоразумение из-за моей супер импульсивности. Саша еще не получил официального подтверждения от канала, что он в проекте, и он сказал мне об этом. А я это восприняла как то, что он не хочет танцевать именно со мной", - поделилась Зарицкая и добавила, что написала гневное сообщение Прохорову после его якобы "отказа" с ней танцевать.

Однако, все же вместе со своим партнёром Юрием Мешковым Александра таки вышла на паркет с Прохоровым, он стал участником их трио в прошлом эфире "Танців з зірками".

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