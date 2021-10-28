До суперфинала "Танців з зірками" остается 5 недель, и конкуренция становится все сильнее. Пользователи в Сети решают, кто круче смотрится на паркете: солистка KAZKA Саша Зарицкая или фехтовальщица Ольга Харлан.

На официальной страничке шоу в Инстаграм предложили зрителям определиться, кто из звезд достоин попасть в финал, передает Politeka.net. В частности, нешуточная борьба развернулась между Зарицкой и Харлан.

"Сможет ли кто-нибудь из девушек дойти до финала? Ольга Харлан, настоящая чемпионка, мечтающая победить в шоу «Танці з зірками» против Александры Зарицкой, разрушившей все стереотипы, и каждый раз доказывающей, что она достойна места в финале 🔥 А за кого ты в этом батле?", - говорится в посте.

Пользователи кинулись комментировать. Стоит отметить этим двум знаменитостям удалось расколоть украинцев на два лагеря. Некоторые уверены, что Харлан танцует более мастерски, а Зарицкая - более чувственно.

"Оля, конечно"

"Я за Сашу ❤️🙌 Она чувственная"

"У Олександры колоссальный прогресс получился👏❤️ а Оля с начала круто, идеально танцевала👏🔥 моё мнение"

"Я за Олю, но мне кажется девочек просто сливают!!!"

"Две топ🙌🔥"

"Я за Ольгу Харлан. А так хочу, чтобы и Ольга и Саша прошли в финал"

"Очень хочу чтобы была Саша в финале, какая она молодец с каждым эфиром все лучше и лучше, она заслуживает финала😍 Голосую за нее ❤️"

Ранее Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Яма обескуражил Зарицкую, заговорив о ее "романе" с партнером: "Пользуясь случаем..."

Напомним, что Ольга Харлан поразила Дикусара личным подарком и не прогадала: "Я видела, как он загорелся"

A еще Politeka сообщала, "должен был покинуть Меловин": решение судей "Танців з зірками" разочаровало украинцев, кто вылетел из шоу