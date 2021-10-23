Певицы появились на одном из мероприятий

Известная певица и выбывшая участница шоу «Танці з зірками» Lida Lee (Лидия Скорубская) обратилась к своей конкурентке, солистке группы KAZKA Александре Зарицкой.

Певица Лида Ли принимала участие в шоу "Танці з зірками", к сожалению, внезапно выбыв из проекта, сообщает Politeka.net. Сейчас за первенство борются несколько звезд, среди которых Александра Зарицкая.

Вылет из шоу Lida Lee никак не повлиял на дружеские отношения звезд. Такой вывод можно сделать из новых сторис в Инстаграм певицы.

Как оказалось, обе побывали на конкурсе красоты "Мисс Украина-2021". Отметим, победительницей стала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.

На мероприятии выступало много звезд, в том числе KAZKA. Лида Ли сняла ее выступление и выложила в сторис, а также обратилась к коллеге.

"Сашка, ты прекрасна!", - написала Лидия.

А позже опубликовала совместное селфи.

Отметим, после ухода Лиды Ли с партнером Алексеем Базелой в Сети стали требовать их возвращения. Сама певица только поблагодарила своих поклонников и зрителей за поддержку.

К слову, пара была в аутсайдерах вместе с Александрой Зарицкой и Юрием Мешковым, Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром.

Напомним, Lida Lee после вылета с "Танців з зірками" принялась расхваливать другой телепроект

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая разоткровенничалась с Осадчей о новом возлюбленном

Также Politeka писала, что Зарицкая раскрыла причину конфликта с Lida Lee на "Танцях з зірками"