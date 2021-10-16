Известная певица и выбывшая участница шоу «Танці з зірками» Lida Lee (Лидия Скорубская) поделилась впечатлениями от съемок на проекте «Співають всі!».

В преддверии финала популярного песенного проекта певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Лида Ли напомнила, что съемки шоу проходили еще летом.

«Как же приятно пересматривать видео того периода. Мы знакомились, общались, пели, вместе нажимали на кнопки, восторгались участниками, снимали в перерывах смешные видео на память... Как уже неоднократно говорила, были одним дружным лагерем, вот такая вот сотня!», - рассказала певица.

Она добавила, что первый сезон проекта «Співають всі!» получился очень позитивным и ярким.

Лида Ли также поделилась кадрами со съемок, на которых она вовсю веселится и дурачится с другими звездами, которые приняли участие в проекте.

Певица добавила, что финал шоу будет грандиозным.

«Могу сказать от себя точно — это будет достойно высших похвал!», - заверила Лида Ли.

Напомним, Lida Lee не смогла расстаться со своим партнером после вылета из шоу.

Как сообщала Politeka, продюсер "Танців з зірками" показал, как Lida Lee с партнером переживали вылет из шоу.

Также Politeka писала, что Lida Lee, с которой Монатик неожиданно расторг контракт, пошалила в пенной ванне.