Известная певица и выбывшая участница шоу «Танці з зірками» Lida Lee (Лидия Скорубская) поделилась впечатлениями от съемок на проекте «Співають всі!».
В преддверии финала популярного песенного проекта певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Лида Ли напомнила, что съемки шоу проходили еще летом.
«Как же приятно пересматривать видео того периода. Мы знакомились, общались, пели, вместе нажимали на кнопки, восторгались участниками, снимали в перерывах смешные видео на память... Как уже неоднократно говорила, были одним дружным лагерем, вот такая вот сотня!», - рассказала певица.
Она добавила, что первый сезон проекта «Співають всі!» получился очень позитивным и ярким.
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Лида Ли также поделилась кадрами со съемок, на которых она вовсю веселится и дурачится с другими звездами, которые приняли участие в проекте.
Певица добавила, что финал шоу будет грандиозным.
«Могу сказать от себя точно — это будет достойно высших похвал!», - заверила Лида Ли.
Напомним, Lida Lee не смогла расстаться со своим партнером после вылета из шоу.
Как сообщала Politeka, продюсер "Танців з зірками" показал, как Lida Lee с партнером переживали вылет из шоу.
Также Politeka писала, что Lida Lee, с которой Монатик неожиданно расторг контракт, пошалила в пенной ванне.