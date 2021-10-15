Известная певица и выбывшая участница шоу "Танці з зірками" Lida Lee (Лидия Скорубская) не смогла расстаться с партнером Алексеем Базелой после вылета и объяснила почему.
Как передает Politeka.net, 6-ой эфир шоу "Танці з зірками" закончился печально для многих поклонников шоу. Под конец выпуска оказалось, что должны выгнать две пары, а среди номинантов на вылет оказались любимчики: Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Александра Зарицкая и Юрий Мешков и Lida Lee с Алексеем Базелой. Однако, решили, что шоу покинет одна пара, и ими оказались Lida Lee с напарником.
Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она находится в тренажерном зале, и рассказывает, что теперь, после шоу, она хочет продолжить заниматься танцами вместе со своим напарником Алексеем Базелой.
"Я думаю, что нужно признаться вам.
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Мы теперь не можем без танцев и друг дружки. Дала себе обещание продолжать стабильно заниматься. И поддерживать всё то, что приобрела за это время в "Танцях з зірками", - рассказала певица.
Ранее сообщалось, продюсер "Танців з зірками" показал, как Lida Lee с партнером переживали вылет из шоу: "Очень грустно, но таковы правила..."
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