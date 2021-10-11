Креативный продюсер проекта "Танці з зірками" Владимир Завадюк записал видео, в котором показал как Лида Ли и ее партнер Алексей Базела переживают вылет из шоу.

Как пишет Politeka.net, молодая украинская певица Лида Ли, которая недавно начала сольную карьеру после сотрудничества с продюсерским центром Дмитрия Монатика, решила принять участие в популярном шоу "Танці з зірками". На паркете ее партнером стал Алексей Базела. В шестом выпуске "Танців з зірками", который был посвящен кумирам, пара станцевала пасодобль под песню Тины Кароль "Выше облаков". По результатам голосования, шестой эфир был последним для Лиды Ли и Базели. Зрители возмущены ее вылетом из шоу.

В своем Instagram креативный продюсер проекта "Танці з зірками" Владимир Завадюк записал видео-сторис, в котором рассказал, как Лида Ли и Алексей Базэла переживают свой вылет.

"Я ухожу из павильона, а они лежат на паркете. Очень грустно, что они уходят, но таковы правила шоу. Друзья, голосуйте за свои любимые пары", - рассказал Завадюк.

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