Шість тижнів поспіль "Танці з зірками" вражають та інтригують українців, чим ближче до фіналу, тим менше пар залишається і тим більше розпалюються пристрасті.

У публіки вже явно намітилися улюбленці і навпаки. У шостому випуску, що відбувся 10 жовтня, паркет повинні були покинути відразу дві пари.

У зоні ризику опинилися: Олександра Зарицька і Юрій Мєшков, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, а також Lida Lee і Олексій Базела.

За результатами глядацького голосування та за загальною сумою балів від суддів покинула проект пара Lida Lee та Олексій Базела.

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Далі голоси суддів розділилися - Максим Чмерковський і Влад Яма підтримали Харлан з Дікусаром, а Катерина Кухар і запрошена Юлія Саніна віддали свої голоси Зарицькій і Мєшкову. Обговоривши ситуацію, журі відмовилося від ідеї "вигнати" дві пари, тому пішла тільки Lida Lee з партнером.

Українці гаряче обговорюють подію. Багато хто впевнений, що в шоу залишилися учасники куди слабкіше, наприклад Джамала, Євгенія Власова і MELOVIN. А ось Lida Lee користувачі називають однією з найсильніших учасниць, тому були сильно здивовані її вильотом.

"Я вважала, що вони будуть в трійці лідерів"

"Прикро. Вони дуже класно і красиво танцювали"

"рейтинги Танців однозначно впадуть після цього, як ця пара раптово покинула шоу"

"Не може бути... поверніть їх🙌"

"Головне "відмінних" Джамалу і Власову залишити👏"

"Не справедливо! Злив. Ліда була однією з найсильніших учасників, шкода, що вийшло все так)"

"Це жах. Кошмар і не справедливість... Власова і Джамала залишилися, а Ліда і Олексій, які були в сто разів краще, пішли... 😢"

Нагадаємо, що Зарицька з KAZKA в сукні з глибоким декольте викликала суперечки в мережі: "краще, ніж Джамала»

Як повідомляла Politeka, Євгенія Власова перетворилася в Анджеліну Джолі, потрапивши в незручну ситуацію: "Навіщо ти одягла ці ... »