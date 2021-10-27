Певица Александра Зарицкая, которая решила принять участие в шоу "Танці з зірками" прокомментировала слухи о ее романе с партнером на проекте Юрием Мешковым.

Как пишет Politeka.net, фронтвумен популярной группы "KAZKA" Александра Зарицкая приняла челендж и стала участницей шоу "Танці з зірками". Перед проектом исполнительница похудела на 16 килограммов. По словам Саши, она не будет на этом останавливаться и продолжит контролировать свое питание.

Вместе со своим партнером по шоу Юрием Мешковым Зарицкая дала интервью в программе "Твій день", одним из ведущих которой является судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма. Так, певицу спросили о слухах насчет романа с Мешковым. Зарицкая уклонилась от ответа и сказала, что, конечно, они встречаются каждый день, но на репетициях к шоу.

Такой ответ Яму не устроил и он решил переспросить о романе.

"Пользуясь случаем, что передо мной нет танцевального паркета, а под столом нет оценок, мы так на лимонадике здесь сидим... Мне показалось, или мы все же не услышали ответ на вопрос по роману", - сказал судья шоу.

Зарицкая попыталась выкрутиться и сказала, что они с Юрой прекрасно чувствуют себя на таком уровне, как есть сейчас, и она не хочет загонять себя в рамки. Также певица посоветовала наблюдать за ними на шоу.

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