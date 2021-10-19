Співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA та учасниця шоу" Танців з зірками", показала себе в новому образі на радість фанатів.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька заявила вперше про себе на талант-шоу, де заспівала пісню "Свята". Зірка не перемогла в проекті, але музика стала дуже популярною в Україні, а кліпи групи KAZKA почали набирати десятки мільйонів переглядів в Ютубі. Цього року Олександра вирішила взяти участь у шоу"Танці з зірками". Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Олександра показала останній образ для танців. зірка була цікавому вбранні і з прикрасою на голові.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Що танці творять з людиною! Краса", "чекаємо у фіналі, Саша просто бомба", "дуже красива", "найкрасивіша, люблю".

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