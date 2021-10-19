Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA и участница шоу "Танців з зірками", показала себя в новом образе на радость фанатов.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая заявила впервые о себе на талант-шоу, где спела песню "Свята". Звезда не победила в проекте, но музыка стала очень популярной в Украине, а клипы группы KAZKA начали набирать десятки миллионов просмотров в Ютубе. В этом году Александра решила принять участие в шоу "Танці з зірками". Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Александра показала последний образ для танцев. звезда была интересном наряде и с украшением на голове.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Что танцы творят с человеком! Красота", "Ждём в финале , Саша просто бомба", "Очень красивая", "Самая красивая, люблю".

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