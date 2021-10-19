Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA и участница шоу "Танців з зірками", показала себя в новом образе на радость фанатов.
Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая заявила впервые о себе на талант-шоу, где спела песню "Свята". Звезда не победила в проекте, но музыка стала очень популярной в Украине, а клипы группы KAZKA начали набирать десятки миллионов просмотров в Ютубе. В этом году Александра решила принять участие в шоу "Танці з зірками". Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото Александра показала последний образ для танцев. звезда была интересном наряде и с украшением на голове.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Хименес-Браво не сдержал слез от встречи с самой любимой женщиной после разлуки: "Очень волнительно"
Самая сильная и продолжительная магнитная буря накроет Украину 19 октября: как защититься
Сумская с Борисюком покинули Украину, кадры из Борисполя: "Вы даже не представляете..."
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
"Что танцы творят с человеком! Красота", "Ждём в финале , Саша просто бомба", "Очень красивая", "Самая красивая, люблю".
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая резко высказалась о своей сопернице Джамале, кадры
А еще Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая застала Дикусара и Харлан врасплох на диване
Также Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA призналась почему, шестой эфир "Танців з зірками" был самым сложным