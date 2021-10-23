Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка бере участь у новому сезоні проекту "Танці з зірками", показала, як сходила на конкурс "Міс Україна".

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є успішною вітчизняною артисткою, яка почала свою кар'єру на талант-проекті "Х-Фактор", після про артистку заговорила вся Україна. Кліпи групи KAZKA набирають мільйони мільйонів переглядів, а пісні займають топ-місця в рейтингах. Зараз Зарицька вирішила спробувати себе в проекті"Танці з зірками". Не забуває Олександра і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Олександра була в латексному костюмі. На іншому знімку Зарицька була вже з іншими учасниками гурту KAZKA. Як виявилося, колектив був на конкурсі "Міс Україна".

"Про минулу ніч", - написала Олександра.

"Яка краса", "Вау".

Нагадаємо, Ліда Лі, яка покинула "Танці з зірками", звернулася до своєї колеги по паркету Зарицької

А ще Politeka писала, що схудла Зарицька з KAZKA в одязі з латесу блиснула формами на червоній доріжці

Також Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA змогла здивувати ефектним образом для "Танців з зірками"



