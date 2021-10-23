Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками", показала, как сходила на конкурс "Мисс Украина".

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной отечественной певицей, которая начала свою карьеру на шоу "Х-Фактор", после об артистке заговорила вся Украина. Клипы группы KAZKA набирают миллионы миллионов просмотров, а песни занимают топ-места в рейтингах. Сейчас Зарицкая решила попробовать себя в проекте "Танці з зірками". Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Александра была в латексном костюме. На другом снимке Зарицкая была уже с другими участниками группы KAZKA. Как оказалось, коллектив был на конкурсе "Мисс Украина".

"О прошлой ночи", - написала Александра.

"Какая красота", "Вау".

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