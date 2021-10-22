Известная украинская певица, солистка KAZKA и участница «Танців з зірками» Александра Зарицкая покорила видом на красной дорожке, похваставшись своей фигурой.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 29-летняя Зарицкая опубликовала серию фото, сделанных во время конкурса «Мисс Украина». Для светского мероприятия артистка выбрала яркий синий плащ из латекса. Во время подготовки к «Танцям з зірками» Зарицкая сильно похудела. Поэтому теперь фигуристая красотка может хвастаться своими формами в пикантных нарядах. При том, что ранее она отдавала предпочтение объемным платьям.

На фото Зарицкая позировала со своим коллективом, а также с продюсером группы Юрием Никитиным и его женой Ольгой Горбачевой.

«Вчера наша банда посетила @missukraine_official. Прошлись по красной дорожке и исполнили песню «Мята», - подписала фото Зарицкая.

В комментариях Зарицкой оставили массу приятных слов.

«Какая красотка», «Люблю», «Выглядишь превосходно», «Ты просто сказка», «Роскошь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Зарицкая рассказала, с кем дружит из соперников на танцевальном шоу: "Знакомим вас..".

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