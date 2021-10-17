Солістка гурту "KAZKA" та учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Зарицька показала, як готується до виходу на паркет разом зі своїм напарником Юрієм Мєшковим.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Зараз артистка також є учасницею шоу "Танці з зірками".

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, як проходить тренування до виступу Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Відео про те, як минути наш тиждень. Також знайомити ви з нашими танцювальними друзями на шоу. Повна версія на нашому YouTube💥 Якщо дати бачачи більший така відео - голосувати за пару САША + ЮРА❤️🐱 01 на 7914 💌 Сьогодні о 21:00 включати 1 + 1 і дивитися, що ми задля вас приготували;)

@olgakharlan @mieshkov_yuriy @logai.arthur @karelina.ann__ @anton.nesterko @dimakadnay

Ви ж мої бусінкі 💕 Успіху сьогодні нам усім!",- побажала Олександра Зарицька своїм суперникам.

Серед суперників солістка KAZKA виділила кілька учасників, яких вважає друзями - Ольгу Харлан, Дмитра Кадная, Антона Нестерко, Анну Кареліну й Артура Логая.

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